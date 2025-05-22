Android 16 получит долгожданный режим рабочего стола

На конференции Google I/O 2025 компания наконец-то показала собственный режим рабочего стола для Android 16. Разработанный в партнёрстве с Samsung (что неудивительно, учитывая их опыт с DeX), новый интерфейс обещает превратить смартфоны в полноценные рабочие станции.

Режим рабочего стола в Android 16 выглядит как упрощённая версия Chrome OS — с панелью задач внизу, где размещаются основные приложения Google (Gmail, Chrome, YouTube и Google Photos). Но главное — улучшенная работа с окнами и автоматическое масштабирование адаптивных приложений не только для этого режима, но и для Android Automotive и Android XR.

Хотя подробностей пока немного, ясно одно: Google серьёзно намерена стереть границы между мобильными и десктопными устройствами. И кто лучше Samsung, с их семилетним опытом работы над DeX, мог помочь в этом? Остаётся ждать осеннего релиза Android 16, чтобы протестировать новую функцию в действии.