Apple готовит Vision Pro к миру геймеров

Apple готовится сделать свою гарнитуру Vision Pro более привлекательной для геймеров. Как сообщает Марк Гурман в своём бюллетене Power On, компания разрабатывает поддержку стандартных VR-контроллеров, включая устройства от Sony. В рамках этого проекта Apple и Sony работают над интеграцией контроллеров PlayStation VR2 с Vision Pro, что откроет перед пользователями новые возможности.

На данный момент Vision Pro уже поддерживает классические игровые контроллеры Xbox и PlayStation для игр Apple Arcade, но полноценная VR-функциональность остаётся ограниченной. Игры из каталога Steam недоступны из-за отсутствия совместимых VR-контроллеров, что сдерживает популярность гарнитуры среди любителей виртуальной реальности.

Проект с Sony стартовал в начале года, и, как утверждает Гурман, прогресс налицо. Тем не менее сроки внедрения новой функции пока остаются неопределёнными. Изначально планировалось объявить о поддержке PlayStation VR2 ещё в прошлом месяце, но запуск пришлось отложить. По слухам, анонс может состояться в ближайших обновлениях операционной системы visionOS.

Для Vision Pro это обновление может стать ключевым: Apple пытается преодолеть слабый интерес аудитории к устройству. По данным компании, гарнитура разошлась тиражом менее полумиллиона экземпляров, причём пользователи используют её гораздо реже, чем рассчитывали в Apple. Интересно, что Apple экспериментировала с созданием собственного VR-контроллера, известного как «волшебная палочка», дизайн которого напоминает Apple Pencil. Однако этот проект остаётся на стадии прототипа, и о его будущем ничего не сообщается.

Внедрение VR-контроллеров от сторонних производителей станет важным шагом для Vision Pro. Apple делает ставку на геймеров, а полноценная поддержка игр может привлечь новую аудиторию, расширяя функциональность гарнитуры и увеличивая её привлекательность на рынке виртуальной реальности.