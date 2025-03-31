Apple тестирует iPad Pro с чипом M5: готовится новый уровень мощности

Компания Apple на финальном этапе тестирования нового iPad Pro на базе процессора M5, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Этот планшет станет одним из первых устройств с чипом следующего поколения, а его релиз ожидается уже во второй половине года.

Apple обновила iPad Pro в прошлом году, добавив OLED-дисплей, тонкий корпус и усовершенствованную камеру. Однако новая модель с M5 обещает стать еще более мощной. Согласно утечкам, Apple тестирует сразу несколько вариантов планшета с кодовыми названиями J817, J818, J820 и J821.

Кроме того, Гурман сообщил, что компания уже начала разработку процессора M6 с интегрированным модемом собственной разработки, но он появится не раньше 2027 года. Также в работе новые MacBook Air и MacBook Pro с M5, хотя их дизайн, по слухам, останется без изменений.