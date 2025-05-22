Corsair на Computex: революция железа для геймеров и энтузиастов

На выставке Computex Corsair устроила настоящий праздник для фанатов апгрейда. Компания показала кучу крутых новинок — от суперскоростных накопителей до корпусов с революционным дизайном.
Железо для мощных сборок
Corsair обновила линейку SSD, представив модели для разных задач:
- MP600 Elite и MP600 PRO LPX — для PlayStation 5
- MP700 PRO и Elite — для топовых ПК
- MP600 Mini и Micro — для компактных систем
- Внешние накопители EX400U и EX100U
Не забыли и про оперативку: новые модули DDR5 в сериях Vengeance, Dominator Titanium и Custom LAB с RGB-подсветкой. Блоки питания тоже получили апдейт — от бюджетной CX до мощной HX (до 1500 Вт!) с разъемами для новейших видеокарт.
Корпуса будущего
Здесь Corsair удивила больше всего:
- FRAME 4500X — панорамное стекло и поддержка двух 360-мм радиаторов
- AIR 5400 — трехкамерная конструкция для максимального охлаждения
- FRAME 50000 — минимализм с упором на вентиляцию
- Open Frame — тестовый стенд с вертикальной и горизонтальной ориентацией
Но главный хит — прототип FRAME 40000 со сменными элементами и революционной Powerboard. Это альтернатива классической материнке: разъемы для питания компонентов вынесены на отдельную плату.
Охлаждение и периферия
Гидросистемы Hydro X теперь с LCD-экранами (блоки XC7 RGB Elite LCD, резервуары XD6 RGB Elite LCD). Для тех, кто не хочет возиться с кастомными СЖО, есть новые AIO-кулеры Nautilus 360 и Titan 420.
Из периферии выделяются Web Hub для стримеров и механическая клавиатура MAKR 75 DIY с возможностью кастомизации. Гарнитуры серий Virtuoso, VOID и HS обещают immersive-звук для игр и стримов.
Corsair явно намерена перевернуть рынок — теперь осталось дождаться цен и дат выхода этих инноваций!