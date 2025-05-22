Corsair на Computex: революция железа для геймеров и энтузиастов

сегодня в 15:04

На выставке Computex Corsair устроила настоящий праздник для фанатов апгрейда. Компания показала кучу крутых новинок — от суперскоростных накопителей до корпусов с революционным дизайном.

Железо для мощных сборок

Corsair обновила линейку SSD, представив модели для разных задач:

MP600 Elite и MP600 PRO LPX — для PlayStation 5

MP700 PRO и Elite — для топовых ПК

MP600 Mini и Micro — для компактных систем

Внешние накопители EX400U и EX100U

Не забыли и про оперативку: новые модули DDR5 в сериях Vengeance, Dominator Titanium и Custom LAB с RGB-подсветкой. Блоки питания тоже получили апдейт — от бюджетной CX до мощной HX (до 1500 Вт!) с разъемами для новейших видеокарт.

Корпуса будущего

Здесь Corsair удивила больше всего:

FRAME 4500X — панорамное стекло и поддержка двух 360-мм радиаторов

AIR 5400 — трехкамерная конструкция для максимального охлаждения

FRAME 50000 — минимализм с упором на вентиляцию

Open Frame — тестовый стенд с вертикальной и горизонтальной ориентацией

Но главный хит — прототип FRAME 40000 со сменными элементами и революционной Powerboard. Это альтернатива классической материнке: разъемы для питания компонентов вынесены на отдельную плату.

Охлаждение и периферия

Гидросистемы Hydro X теперь с LCD-экранами (блоки XC7 RGB Elite LCD, резервуары XD6 RGB Elite LCD). Для тех, кто не хочет возиться с кастомными СЖО, есть новые AIO-кулеры Nautilus 360 и Titan 420.

Из периферии выделяются Web Hub для стримеров и механическая клавиатура MAKR 75 DIY с возможностью кастомизации. Гарнитуры серий Virtuoso, VOID и HS обещают immersive-звук для игр и стримов.

Corsair явно намерена перевернуть рынок — теперь осталось дождаться цен и дат выхода этих инноваций!