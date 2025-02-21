Fitbit после обновления перестали обжигать, но стали заметно глупее

Обновления прошивки обычно приносят улучшения и новые функции, но для владельцев Fitbit Versa 3 и Sense последнее обновление обернулось настоящим кошмаром. После обязательного апдейта, выпущенного Google в прошлом месяце, смарт-часы начали терять заряд с пугающей скоростью — устройства, которые раньше держались от двух до шести дней, теперь просят зарядку уже к вечеру.

Google в официальном уведомлении предупредил, что прошивка "снижает риск перегрева аккумулятора" и, заодно, уменьшает его ёмкость. Компания честно заявила, что владельцам теперь придётся заряжать устройства "чаще", но реальность оказалась куда суровее — ежедневная зарядка для многих стала неожиданным и неприятным сюрпризом. Учитывая, что хорошая автономность была одним из главных плюсов этих моделей, пользователи оказались разочарованы.

Владельцы обновлённых часов обрушились с критикой на Google в соцсетях и форумах, называя свои устройства "бесполезными" и обвиняя компанию в попытке замаскировать аппаратные проблемы со временем автономной работы. Компенсация в $50, которую предлагает Google за неудобства, вызвала только больше недовольства — пользователи считают, что эта сумма не покрывает даже половины ущерба.

Ситуация обострилась ещё и на фоне предыдущих проблем с перегревом устройств Fitbit. В прошлом компания уже сталкивалась с судебными исками и штрафами — в частности, за перегрев аккумуляторов в модели Ionic, когда 78 пользователей получили ожоги. А иск 2022 года утверждает, что проблема перегрева была характерна и для других моделей, включая Versa, Inspire и даже Sense.

Добавим сюда недавние слухи о том, что Google планирует свернуть линейку смарт-часов Fitbit и сосредоточиться на фитнес-трекерах. Хотя компания официально это отрицает, ситуация с обновлением и сокращением числа новых моделей за последние годы выглядит как явный сигнал к сворачиванию бренда. Versa 4 и Sense 2, вышедшие в 2022 году, стали последними смарт-часами Fitbit — и теперь, похоже, их владельцам придётся задуматься о замене на что-то другое.