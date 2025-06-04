Google Pixel 10 сохранит дату релиза: 13 августа и новые сюрпризы

Новые слухи опровергают ранние предположения о досрочном выходе Pixel 10. Согласно последней информации, Google представит свои флагманы 13 августа — ровно через год после анонса Pixel 9. Похоже, эта дата стала для компании своеобразной традицией.

Главные ожидаемые нововведения в Pixel 10:

Чипсет Tensor G5 — первый процессор Google, выпускаемый TSMC (а не Samsung)

— первый процессор Google, выпускаемый TSMC (а не Samsung) Переход на модем MediaTek вместо Exynos (что может улучшить производительность и температурный режим)

вместо Exynos (что может улучшить производительность и температурный режим) Поддержка спутниковой связи (несмотря на смену модема)

(несмотря на смену модема) Android 16 "из коробки"

"из коробки" Улучшенные экраны с высокой частотой ШИМ (PWM)

Если слухи подтвердятся, августовская презентация Google обещает быть горячей. Компания делает ставку на новые технологические решения, которые могут наконец избавить линейку Pixel от проблем с перегревом. Осталось дождаться официального подтверждения — 13 августа мы всё узнаем наверняка.