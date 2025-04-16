Huawei показала Smart Glasses 2 с ИИ, жестами и круглыми линзами

Huawei снова экспериментирует с носимой электроникой и на этот раз представляет в Китае обновлённые умные очки Smart Glasses 2. Это не просто модный гаджет — модель получила круглую оправу из полого титана, выглядит весьма необычно и, по словам компании, прошла 33 технологических этапа, прежде чем попасть на прилавки. Результат — лёгкие, прочные и, что важно, действительно элегантные очки, не похожие на типичные «техно-оправы».

Но внешний вид — далеко не всё. Внутри у Smart Glasses 2 — искусственный интеллект, который помогает переводить речь в режиме реального времени. Просто скажите нужную команду, и очки начнут переводить разговор — Huawei пока не уточняет, какие языки поддерживаются, но обещает, что всё работает «плавно и точно».

Ещё одна необычная функция — Cervical Health 2.0, ориентированная на женское здоровье. Очки могут подсказывать советы, напоминать о важных делах, рассказывать про погоду — в общем, выступают в роли голосового помощника, который всегда у вас на носу. Плюс — поддержка управления движениями головы. Хотите принять звонок? Просто кивните. Удобно и немного футуристично. Что по автономности? До 9 часов в режиме звонков и до 11 — при прослушивании музыки. Полная зарядка занимает всего 50 минут, так что долго ждать не придётся.

Пока Smart Glasses 2 продаются только в Китае и стоят около $313. Выйдут ли они за пределы родного рынка — пока неясно. Но у Huawei уже есть международная версия — Eyewear 2, так что, возможно, и эта модель дойдёт до глобальных пользователей.