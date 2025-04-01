ИИ-агент Nova Act от Amazon осваивает интернет

Amazon представила Nova Act — продвинутого ИИ-агента, который умеет работать с веб-браузером и самостоятельно выполнять простые задачи. В будущем он станет неотъемлемой частью Alexa+, расширенной версии голосового ассистента Amazon.

Nova Act не просто чат-бот — он может перемещаться по сайтам, заполнять формы, выбирать даты в календаре и даже заказывать товары. Разработчики уже могут протестировать его возможности, используя Nova Act SDK, который Amazon выпустила вместе с агентом. Этот набор инструментов позволяет создавать кастомные ИИ-прототипы и адаптировать их под конкретные задачи. Проектом занимается лаборатория AGI Amazon, основанная бывшими сотрудниками OpenAI Дэвидом Луаном и Питером Аббелем. Amazon подчёркивает, что пока Nova Act находится на стадии «исследовательского предварительного просмотра», но уже показывает высокие результаты.

Nova Act — ответ Amazon на OpenAI Operator и Anthropic Computer Use. Все три компании стремятся создать ИИ, который сможет действовать в интернете вместо пользователя, делая искусственный интеллект более полезным. Внутренние тесты Amazon показывают, что Nova Act работает лучше конкурентов в ряде задач. Например, в ScreenSpot Web Text, где оценивается взаимодействие ИИ с текстами на экране, он набрал 94 %, опередив Operator от OpenAI (88 %) и Claude 3.7 Sonnet от Anthropic (90 %).

ИИ-агенты пока не идеальны. Аналогичные разработки от OpenAI, Google и Anthropic страдают от низкой точности и медленной работы. Они часто ошибаются в ситуациях, где человек с лёгкостью бы принял верное решение. Теперь внимание индустрии приковано к Nova Act — сможет ли Amazon избежать этих проблем и сделать ИИ-агентов действительно полезными? Скоро мы узнаем, сможет ли Nova Act изменить правила игры.