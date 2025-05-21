Infinix GT 30 Pro: игровой смартфон с RGB-подсветкой выходит завтра

Завтра Infinix официально представит долгожданный игровой смартфон GT 30 Pro — и у нас уже есть первые живые фото устройства до анонса. Аппарат будет доступен в двух цветах: Blade White и Dark Flare, оба варианта выполнены в агрессивном стиле Cyber Mecha Design 2.0 с RGB-подсветкой.
Что известно о новинке:
- Яркий 144 Гц AMOLED-дисплей для плавного геймплея
- Производительный чипсет MediaTek Dimensity 8350
- Емкий аккумулятор 5500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт
- Основная камера на 108 МП
- Удобные емкостные плечевые триггеры
Презентация пройдет в комплексе с другими игровыми новинками — планшетом XPad GT и беспроводными наушниками GT Buds. Судя по фото, Infinix сделала ставку на узнаваемый геймерский дизайн с угловатыми линиями и подсветкой, которая наверняка понравится любителям киберспорта.
Главные вопросы пока без ответа:
- Какая будет цена у новинки?
- Насколько эффективна система охлаждения?
- Какие игровые фишки подготовила Infinix?
Осталось совсем немного до официального анонса — тогда мы узнаем все подробности об этом интересном игровом смартфоне.