Infinix GT 30 Pro: игровой смартфон с RGB-подсветкой выходит завтра

Завтра Infinix официально представит долгожданный игровой смартфон GT 30 Pro — и у нас уже есть первые живые фото устройства до анонса. Аппарат будет доступен в двух цветах: Blade White и Dark Flare, оба варианта выполнены в агрессивном стиле Cyber Mecha Design 2.0 с RGB-подсветкой.

Что известно о новинке:

Яркий 144 Гц AMOLED-дисплей для плавного геймплея

Производительный чипсет MediaTek Dimensity 8350

Емкий аккумулятор 5500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт

Основная камера на 108 МП

Удобные емкостные плечевые триггеры

Презентация пройдет в комплексе с другими игровыми новинками — планшетом XPad GT и беспроводными наушниками GT Buds. Судя по фото, Infinix сделала ставку на узнаваемый геймерский дизайн с угловатыми линиями и подсветкой, которая наверняка понравится любителям киберспорта.

Главные вопросы пока без ответа:

Какая будет цена у новинки?

Насколько эффективна система охлаждения?

Какие игровые фишки подготовила Infinix?

Осталось совсем немного до официального анонса — тогда мы узнаем все подробности об этом интересном игровом смартфоне.