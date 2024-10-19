Используя ИИ, имитирующий голос, мошенники смогли украсть 25 000 долларов

Искусственный интеллект на службе мошенников — так случилось с пожилым мужчиной по имени Энтони из Калифорнии, который потерял $25 000. Аферисты использовали AI-генератор голоса, чтобы заставить его поверить, что с ним говорит собственный сын.

Все началось с ужасающего звонка, в котором "сын" сообщил, что попал в аварию, сбил беременную женщину и срочно нуждается в деньгах. Голос звучал настолько правдоподобно, что Энтони не сомневался, что говорит с настоящим сыном. Следом поступил звонок от "адвоката" Майкла Робертса, который заявил, что нужно срочно внести $9200 для залога, иначе сын проведет 45 дней в тюрьме. Энтони попытался перезвонить сыну, но тот не отвечал — звонки уходили в голосовую почту.

В панике Энтони поспешил в банк, сказав сотрудникам, что деньги ему нужны для установки солнечных панелей, чтобы избежать подозрений. Вернувшись домой, его дочь связалась с "адвокатом", и тот сказал, что за деньгами приедет водитель Uber. Вскоре Энтони получил еще один звонок, на этот раз от "адвоката" Марка Коэна. Тот сообщил страшную новость — беременная женщина умерла от травм, и теперь сумма залога возросла до $25 000. Все повторилось — деньги передали через Uber.

Лишь позже, когда всё было уже сделано, Энтони и его дочь осознали, что стали жертвами аферы. Главной причиной, почему он поверил мошенникам, стал голос, который звучал точно как его сын. Лос-Анджелесский детектив Челси Сэгер отмечает, что подобные схемы — не новость, но с использованием AI-технологий они стали еще более убедительными.

Энтони признается, что ему стыдно, но надеется, что его история станет предупреждением для других. Мошенники всё чаще используют голосовые генераторы на базе ИИ, чтобы обманывать людей, и важно сохранять бдительность. Технологии совершенствуются, и отличить подделку от реальности становится всё сложнее.