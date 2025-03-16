Монитор, который чистит воздух: Asus представила необычные дисплеи

Asus представила серию мониторов VU Air Ionizer, главной фишкой которых стала встроенная система ионизации воздуха. Производитель заявляет, что эта технология способна очищать воздух от пыли, аллергенов и других загрязнений, удаляя до 90% частиц всего за три часа. Забор воздуха происходит через вентиляционные отверстия на задней панели, а очищенный поток направляется прямо на пользователя.

Однако есть один нюанс: радиус действия всего один кубический метр. То есть, если сидите прямо перед экраном — возможно, эффект будет заметен. Но если помещение большое, на реальную пользу рассчитывать не стоит.

Помимо спорной системы очистки воздуха, новые мониторы получили частоту обновления 100 Гц, время отклика 1 мс и сертификацию TÜV Rheinland (минимизация мерцания и синего света). Встроены и дополнительные функции: улучшенная цветопередача для пользователей с особенностями зрения и напоминания о перерывах для тех, кто долго работает за экраном.

Флагманом серии стал 34-дюймовый изогнутый монитор VU34WCIP-W с разрешением 3440×1440 пикселей (21:9). У него есть HDMI, DisplayPort, USB-C (65 Вт) и USB-A, а также динамики на 2 Вт и разъём для наушников. Стоимость — 359 долларов. Более доступные модели — это 24- и 27-дюймовые Full HD-мониторы за 129 и 159 долларов соответственно. Интересный бонус — экологичная упаковка, которую можно использовать повторно. Asus предлагает превращать коробки от мониторов в органайзеры, подставки для ноутбуков и держатели для документов.

Идея монитора-очистителя воздуха выглядит любопытно, но остаётся вопрос: насколько это эффективно? Или это просто красивый маркетинговый ход? В любом случае, мониторы вышли функциональными, а заодно могут добавить немного свежести в ваш рабочий уголок.