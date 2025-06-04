Nothing Phone (3) раскрыт: цены, цвета и возможные даты выхода

Анонимный инсайдер раскрыл детали о грядущем Nothing Phone (3), который станет первым настоящим флагманом компании. Смартфон представят в июле в двух классических цветах — черном и белом — по цене от $799 за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Максимальная комплектация (16+512 ГБ) обойдётся в $899. Интересно, что цена указана в долларах — возможно, Phone (3) выйдет в США полноценно, а не только как бета-версия для разработчиков.

Главный сюрприз: смартфон, судя по всему, лишится знаменитой светящейся панели Glyph. Вместо неё может появиться настраиваемый матричный дисплей, но детали пока неизвестны. Вместе с Phone (3) компания представит Nothing Headphone (1) — первые накладные наушники бренда. Они выйдут 30 сентября в тех же чёрно-белых цветах за $299.

Остаётся ждать официального анонса, чтобы узнать все подробности о новых продуктах Nothing. Но уже ясно: компания не собирается останавливаться на достигнутом.