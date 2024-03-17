Очки дополненной реальности от Apple появятся в ближайшее время

Пока Apple рассматривает возможность запуска доступной версии Apple Vision Pro в своей продуктовой линейке, согласно дорожной карте, предоставленной одним из аналитиков, говорится о стремлении технологического гиганта занять позиции в другой категории - AR-очках, которые будут более удобным решением для ежедневного использования. Интересно, что в этом же плане упоминается выпуск складного iPad в 2027 году. Однако, несмотря на амбиции Apple, они сталкивались с множеством неудач и препятствий, что заставило их отказаться от разработки различных продуктов.

Samsung Securities представила дорожную карту, которую сделал Revegnus, и хотя они перечислили различные продукты Apple в своем посте, мы сосредоточимся на 2027 году, так как дальше Samsung Securities не пошли. Согласно последним прогнозам, часть AR-очков появится на рынке через три года, вместе со складным iPad. Как и в случае с Samsung Securities, аналитик Минг-Чи Куо также предсказал, что будущий планшет будет иметь 20,3-дюймовый дисплей и появится в продаже в том же 2027 году.

Однако стоит отметить, что Apple придает большое значение прибыльности, и если рынок не будет положительно реагировать на подобные продукты конкурентов, компания, вероятно, откажется от своих планов. Согласно данным о Apple Vision Pro, гарнитура стоимостью 3499 долларов будет выпущена за пределами США, и ожидается, что количество проданных единиц к концу года достигнет 800 000, в отличие от предыдущей оценки в 500 000 единиц.

Прежде чем выпустить AR-очки, Apple должна решить вопрос с ценами на свою текущую гарнитуру. Дешевую модель планируют выпустить в 2025 году, но это не является приоритетом для компании. Так как AR-очки должны быть очень легкими, инженерам придется столкнуться с проблемой уменьшения веса за счет использования более компактных батарей, что приведет к сокращению времени автономной работы. Несмотря на высказанные сомнения, команда продолжает работать над проектом, чтобы удовлетворить генерального директора Apple Тима Кука.

Одной из основных проблем является поиск чипа, который обеспечит производительность iPhone при низком энергопотреблении. Поскольку это может занять много времени, разумно отложить выпуск AR-очков до решения всех проблем. Даже в этом случае Apple может столкнуться с многочисленными трудностями, и планируемый год выпуска в 2027 году может быть отложен еще на неопределенный срок. Мы будем следить за новостями и предоставлять вам своевременные обновления.