Oppo показала мощь своих смартфонов на финале Лиги чемпионов

В субботу Мюнхен стал свидетелем не только исторического разгрома в финале Лиги чемпионов (5:0 в пользу ПСГ против "Интера"), но и впечатляющей технологической демонстрации от Oppo. Как официальный партнер турнира, компания использовала 75-тысячную арену для презентации своих флагманских смартфонов и ИИ-разработок.

Главными звездами технологической площадки стали новейшие Find X8 Pro и Find X8 Ultra. Особое внимание Oppo уделила возможностям их камер — бренд организовал специальные зоны, где болельщики могли сделать селфи с использованием искусственного интеллекта вместе с послами марки: бразильской легендой Кака и французским дарованием Ямине Ламалем.

Футбольная тематика не осталась в стороне. Oppo устроила товарищеский матч с участием звёзд прошлого: Кака, Кафу, Мики Ричардса и неожиданно появившегося Марко Матерацци — героя "Интера" и победителя Лиги чемпионов 2010 года. К компании позже присоединился ещё один чемпион того года — Эстебан Камбьяссо.

"Мы продолжаем объединять болельщиков через технологии", — заявили в Oppo, подтверждая приверженность футбольному партнёрству. Мероприятие показало: современный футбол — это не только спорт, но и площадка для демонстрации технологических достижений.