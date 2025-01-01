Перфокарты и клинопись помогут создать новый формат хранения данных

Команда из Университета Флиндерса во главе с Эбигейл Манн разработала новый способ хранения данных, основанный на создании нанометровых углублений на тонкой полимерной пленке. Материал состоит из серы и дициклопентадиена, а записи выполняются при помощи зонда атомно-силового микроскопа. В отличие от традиционных методов, которые используют двоичный код, эта технология задействует троичный код, что позволяет значительно увеличить плотность данных.

В троичном коде отсутствие углубления обозначает 0, отступ глубиной 0,3–1,0 нанометра соответствует 1, а углубление в диапазоне 1,5–2,5 нанометра — 2. Благодаря этой системе плотность данных возрастает в четыре раза по сравнению с традиционным двоичным подходом. Полимерный материал оказался не только прочным, но и удобным для перезаписи: данные можно стереть, нагрев пленку до 140 °C всего на 10 секунд, и затем записать новые. В испытаниях полимер выдержал до четырех циклов записи и перезаписи, сохраняя стабильность.

Еще одним преимуществом стала энергоэффективность. Запись данных осуществляется при комнатной температуре, что снижает энергопотребление. Это делает технологию не только более производительной, но и экологичной.

Мы показали, что простые возобновляемые материалы могут быть основой для инновационных систем хранения данных с низким энергопотреблением и высокой плотностью.

Эта работа, опубликованная в журнале Advanced Science, открывает перспективы создания новых подходов к хранению данных, которые совмещают современные технологии с минимальными затратами и устойчивостью.