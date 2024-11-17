Поддержка Windows 11 не завершена — сообщение оказалось ошибкой

Во вторник Microsoft выпустила обновление KB5046633 для Windows 11 версии 23H2, направленное на улучшение безопасности системы. Однако после его установки некоторые пользователи столкнулись с неожиданным сообщением. В нём говорилось, что поддержка их операционной системы скоро завершится, и рекомендовалось обновиться до более новой версии платформы.

Это сообщение вызвало немалое замешательство, так как поддержка Windows 11 23H2 должна продолжаться до 11 ноября 2025 года, включая регулярные обновления и патчи. Позже представитель службы поддержки Microsoft подтвердил, что сообщение о скором завершении поддержки оказалось ошибкой. Разработчики уже занимаются её устранением, и, как ожидается, проблема будет решена на серверной стороне в течение ближайшей недели.

Кроме того, сообщение о завершении поддержки сопровождалось предложением проверить наличие новых обновлений, что ещё больше сбило пользователей с толку. Ведь обновление KB5046633 на данный момент является самым актуальным. В качестве временного решения пользователям советуют несколько раз перезагрузить систему, чтобы избавиться от этого сообщения.

Пока неизвестно, что именно вызвало появление ошибки, но Microsoft активно работает над её исправлением.