Представлена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti с системой охлаждения Noctua

Японская компания Sycom представила улучшенную модель GeForce RTX 4070 Ti Silent Master, оснащенную четырьмя слотами и вентиляторами Noctua. Sycom известна своей способностью интегрировать вентиляторы Noctua в свои графические процессоры, ранее выпустив модели NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti с охлаждением на основе Noctua. Новинка GeForce RTX 4070 Ti продолжает этот тренд, и, по всей видимости, Sycom добилась впечатляющего результата в области дизайна.

Общая цветовая гамма графических процессоров Ada Lovelace от Sycom, вдохновленных Noctua, выдержана в минималистичном стиле без "яркого" RGB, что делает их привлекательными для ценителей дизайна. Использование вентиляторов Noctua также значительно улучшает эстетику, создавая гармонию бежевого и коричневого цветов. Sycom следует традиции компаний, представивших графические процессоры с вентиляторами Noctua, но в данном случае японская фирма ограничила размер слота графических процессоров, что делает их более удобными для тех, кто предпочитает компактные варианты без крупных радиаторов.

Кратко о Sycom GeForce RTX 4070 Ti: она оснащена вентиляторами Noctua NF-A12x25 PWM, такими же, как и другие модели компании. Металлический корпус, изготовленный вручную и разработанный Nagao Industry, обеспечивает поддержку всех встроенных компонентов графического процессора. Компания также предоставляет "образцы шумового звука", чтобы потенциальные пользователи могли оценить тихую работу устройства.

Недостатком является то, что графические процессоры Sycom не продажаются отдельно и интегрируются в готовые системы, а также отсутствие информации о глобальной доступности, что может ограничить влияние и продажи данного графического процессора на рынке.