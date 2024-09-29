Пять новых суперкомпьютеров запустили в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске трёх новых суперкомпьютеров PARAM Rudra, как сообщает The Register. Этот шаг позиционируется как важный элемент экономической, социальной и промышленной политики страны.

Хотя Моди не вдавался в технические детали, некоторую информацию раскрыли организации, которые будут использовать эти системы. Один из суперкомпьютеров был установлен в Национальном центре радиоастрофизики Индии (NCRA). Он оснащён тысячами процессоров Intel, 90 ускорителями NVIDIA A100, 35 Тбайт оперативной памяти и хранилищем на 2 Пбайт. Другой суперкомпьютер, расположенный в Центре фундаментальных наук имени С. Н. Бозе (SNBNCBS), имеет производительность 838 терафлопс. Третья система, управляемая Межуниверситетским центром ускоренных вычислений (IUAC), достигает 3 петафлопс и использует 24-ядерные процессоры Intel Xeon Cascade Lake-SP с хранилищем на 4 Пбайт и скоростью интерконнекта 240 Гбит/с.

The Register отмечает, что эти характеристики соответствуют суперкомпьютерам Rudra первого поколения. Согласно документации, они используют серверные платы для 1U или 2U серверов, могут вмещать до 64 серверов в стойке при мощности 40 кВт, оснащены процессорами Intel Xeon Cascade Lake-SP, двумя неназванными GPU-ускорителями и SSD NVMe U.2. В качестве сети используются интерфейсы со скоростью 100 Гбит/с и технология жидкостного охлаждения. Ожидается, что второе поколение суперкомпьютеров Rudra будет поддерживать процессоры Xeon Sapphire Rapids и четыре GPU-ускорителя, а в третьем поколении появятся 96-ядерные процессоры Arm AUM, разработанные индийским Центром развития передовых вычислений и производимые по 5-нм техпроцессу на заводах TSMC.

В это же время компания Eviden, дочерняя структура Atos, поставила в Индию два суперкомпьютера для исследований в области погоды и климата. Один из них, установленный в Индийском институте тропической метеорологии (IITM) в Пуне, получил название ARKA и имеет производительность 11,77 петафлопс. Он включает 3021 узел с AMD EPYC 7643 (Milan), 26 узлов с NVIDIA A100, а также систему хранения на 33 Пбайт (3 Пбайт SSD и 29 Пбайт HDD). Второй суперкомпьютер, Arunika, установлен в Национальном центре среднесрочного прогнозирования погоды (NCMRWF) в Нойде, обладает мощностью 8,24 петафлопс, состоит из 2115 узлов с AMD EPYC 7643 и также включает систему хранения DDN EXAScaler ES400NVX2 (2 Пбайт SSD и 22 Пбайт HDD). В Arunika также имеется отдельный блок для задач ИИ и машинного обучения на 1,9 петафлопс с 18 узлами NVIDIA A100.