Разбираем Samsung Galaxy S25 Edge: что скрывает самый тонкий флагман?

сегодня в 01:24

Знаменитый ютубер Зак из JerryRigEverything разобрал новый ультратонкий Galaxy S25 Edge, раскрыв секреты его конструкции. Оказалось, Samsung пошла на радикальные меры, чтобы добиться рекордных 5,8 мм толщины.

Что внутри:

Сверхтонкий вибромотор и необычный наклонный динамик

и необычный наклонный динамик Упрощённая система извлечения батареи (но сам аккумулятор стал тоньше)

(но сам аккумулятор стал тоньше) Инновационное охлаждение : процессор напрямую контактирует с испарительной камерой

: процессор напрямую контактирует с испарительной камерой Гибридная титановая рамка с алюминиевой внутренней частью

Главной жертвой тонкого дизайна стала батарея – её толщину значительно уменьшили. Зато инженеры убрали лишние слои в конструкции, включая "полоски рамки", и оптимизировали систему охлаждения.

Разборка подтвердила: S25 Edge – это смелый эксперимент Samsung в погоне за ультратонким флагманом. Но какой ценой? Об этом мы узнаем из долгосрочных тестов.