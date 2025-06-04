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Разбираем Samsung Galaxy S25 Edge: что скрывает самый тонкий флагман?

Знаменитый ютубер Зак из JerryRigEverything разобрал новый ультратонкий Galaxy S25 Edge, раскрыв секреты его конструкции. Оказалось, Samsung пошла на радикальные меры, чтобы добиться рекордных 5,8 мм толщины.

Что внутри:

  • Сверхтонкий вибромотор и необычный наклонный динамик
  • Упрощённая система извлечения батареи (но сам аккумулятор стал тоньше)
  • Инновационное охлаждение: процессор напрямую контактирует с испарительной камерой
  • Гибридная титановая рамка с алюминиевой внутренней частью

Главной жертвой тонкого дизайна стала батарея – её толщину значительно уменьшили. Зато инженеры убрали лишние слои в конструкции, включая "полоски рамки", и оптимизировали систему охлаждения.

Разборка подтвердила: S25 Edge – это смелый эксперимент Samsung в погоне за ультратонким флагманом. Но какой ценой? Об этом мы узнаем из долгосрочных тестов.