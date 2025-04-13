Старенький iPhone 3GS снова в деле — на нем запустили ChatGPT

ChatGPT можно использовать практически везде — от ноутбуков до смартфонов, а теперь, благодаря одному энтузиасту, даже на iPhone 3GS. Да, на том самом, который вышел в 2009 году. Пока OpenAI официально поддерживает только современные модели на iOS 17 и выше, 17-летний разработчик решил, что старым устройствам тоже рано на пенсию. Результат? Приложение ChatGPT for Legacy iOS, которое возвращает к жизни гаджеты, пылящиеся в ящиках.

Это не просто демка или шутка для хакатона. Программа работает через официальный API OpenAI и предоставляет практически те же функции, что и современное приложение: чаты с контекстом, сохранение истории, даже генерация и анализ изображений. И всё это — на операционках, которым больше десяти лет. Главное, чтобы на устройстве была iOS 6 или новее, то есть подойдут модели от 3GS и выше.

Приложение работает как обычный клиент для ChatGPT, несмотря на древнее железо. Можно вести длинные беседы, использовать визуальный поиск, а история переписок автоматически сохраняется и доступна в любое время. Это не просто ретро-ностальгия — это способ дать вторую жизнь старой технике.

Есть, правда, одно «но»: официально в App Store такое приложение не попадёт, потому что Apple не разрешает публиковать софт для устаревших систем. Так что, чтобы установить ChatGPT на старенький iPhone, нужно будет сделать джейлбрейк и вручную залить приложение. Но если вы не боитесь ковыряться в настройках, всё получится — разработчик выложил подробную инструкцию и исходники на GitHub. Также понадобится API-ключ ChatGPT, который можно получить на официальном сайте OpenAI.

Получается, даже техника с прошлых эпох может быть полезной — если подойти к делу с креативом и упрямством. И кто знает, может скоро на iPhone 3GS заработает и DALL·E.