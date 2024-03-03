Tensor G4 может стать крупным провалом Google

За последние три года дизайн Pixel всегда приносил радость и свежесть, однако его технические характеристики часто оставляли желать лучшего. Появление Tensor G3 на фоне конкурентов не слишком впечатлило, вызывая вопросы о будущем Tensor G4 и его влиянии на Pixel 9 и Pixel 9 Pro.

Хотя Samsung не всегда выигрывает у TSMC в рейтинге, Google, не являясь крупным игроком на рынке смартфонов, скорее всего, выберет литейный завод, который предложит наилучшие условия, независимо от репутации. Ожидается, что Tensor G4 будет использовать 4-нм техпроцесс LPP+ от Samsung, такой же, как у Exynos 2400, используемого в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus. Это может означать использование технологии FOWLP, улучшающей теплораспределение и производительность процессора.

С учетом результатов Tensor G3, Google, вероятно, попытается улучшить характеристики Tensor G4, внедрив технологии, применяемые в Exynos 2400. Однако слухи оговоривают лишь незначительное улучшение Tensor G4 по сравнению с предыдущей версией, что может означать сохранение графического процессора без изменений.