В основу Tensor G4 ляжет Exynos 2400, но с иной конфигурацией ядер

Предыдущие чипсеты Tensor от Google, применяемые в устройствах линейки Pixel, были связаны с ранее выпущенными процессорами Samsung Exynos SoC. По всей вероятности, уникальный 9-ядерный процессорный кластер Tensor G3 был основан на неопубликованном процессоре Exynos 2300 корейского производителя, поэтому предположение, что предстоящий Tensor G4 будет иметь отношение к Exynos 2400, вполне разумно. Однако различия в спецификациях не дают полной уверенности в этой гипотезе, хотя некоторые источники придерживаются этой точки зрения.

Сам процессор Exynos 2400 обладает 10-ядерным центральным процессорным кластером, в то время как утечка данных Geekbench 5 показала, что Tensor G4 имеет 8-ядерную конфигурацию CPU с на одно ядро меньшим количеством по сравнению с Tensor G3. Однако различия в графических процессорах также значительны: Exynos 2400 оснащен графическим процессором Xclipse 940 на основе архитектуры AMD RDNA3, в то время как Tensor G4 использует ARM Immortalis-G715, сохраняя тот же графический процессор, что и Tensor G3.

Возможно, автор утверждал, что Tensor G4 базируется на Exynos 2400, имея в виду использование различных технологий изготовления и упаковки, представленных Samsung в 2024 году. Эти технологии, такие как более эффективный процесс 4LPP+ и технология "Fan-out Wafer Level Packaging" (FOWLP), позволяют улучшить термические характеристики и многоядерную производительность.

Ожидается, что Tensor G4 будет незначительным обновлением по сравнению с предыдущей моделью. Поэтому до перехода Google на производство чипов с использованием технологий TSMC в рамках выпуска Tensor G5 в 2025 году, устройства Pixel 9 и Pixel 9 Pro, скорее всего, не представят серьезной конкуренции в области производительности. Однако Google может сосредоточиться на других аспектах, таких как возможности искусственного интеллекта и обновленный набор камер, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке.