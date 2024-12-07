Valve на пороге революции: новая экосистема SteamOS против Xbox и PlayStation

Valve, похоже, готовится совершить нечто грандиозное. Если верить утечкам, компания работает над целой линейкой нового оборудования, включая беспроводную VR-гарнитуру Deckard, геймпад Steam Controller 2, консоль Fremont для гостиной и контроллеры Roy с функцией отслеживания движений. Всё это, возможно, станет частью масштабной экосистемы SteamOS, которая может превратить геймерский мир в поле серьёзного соперничества с Sony, Microsoft и Meta.

Создание экосистемы, позволяющей запускать огромную библиотеку игр на разных устройствах без привязки к Windows, выглядит как ответ на главные слабости конкурентов. Steam Deck уже показал, насколько игрокам важна свобода и удобство. Теперь Valve может использовать эти уроки, предлагая не только свои устройства, но и поддержку для сторонних производителей оборудования.

На прошлой неделе компания тихо обновила документацию, в которой явно указано, что теперь сторонние компании могут создавать устройства «на базе SteamOS» в сотрудничестве с Valve. Это включает как консоли, так и VR-устройства или геймпады, совместимые с экосистемой Steam. Интересно, что Valve рассматривает возможность перехода на более энергоэффективные чипы Arm для своих продуктов. Это может стать шагом к созданию более лёгких и автономных устройств. В то же время компания продолжает тестировать решения AMD для мощных консолей, что говорит о её стремлении удовлетворить потребности разных категорий пользователей.

Идея создания Steam Machines, предложенная более 10 лет назад, тогда провалилась из-за недостаточной совместимости и отсутствия интереса со стороны производителей. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Развитие программного обеспечения Proton позволило сделать игры для Windows более стабильными на Linux, а опыт с Steam Deck показал, что Valve способна создавать действительно конкурентные продукты.

Конечно, Valve — небольшая компания, и её возможности ограничены. Некоторые производители всё ещё сомневаются, сможет ли она оказать достаточную поддержку партнёрам. Но если новая экосистема SteamOS будет реализована хотя бы наполовину, она может стать серьёзным вызовом для гигантов индустрии. На этот раз у Valve есть всё, чтобы воплотить свою амбициозную идею. И это будет интересно наблюдать.