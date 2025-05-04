Выпущен игровой ПК Asus TUF Gaming T500 с мобильным процессором

Asus представила необычный игровой ПК TUF Gaming T500, который ломает стереотипы. Вместо привычных десктопных процессоров здесь установлены мобильные чипы Intel, но при этом система обещает отличную производительность и низкие температуры даже в самых требовательных играх.

В основе новинки — мобильные процессоры Intel Core i7-13620H (10 ядер, до 4.9 ГГц) или более доступный Core i5-13420H. Благодаря просторному корпусу и системе охлаждения с 90-мм вентилятором и тремя тепловыми трубками, эти чипы работают эффективнее, чем в ноутбуках. А видеокарты — вообще топовые: до GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти или более бюджетные RTX 5060/3050.

Базовая комплектация включает 16 ГБ DDR5 (с возможностью апгрейда до 64 ГБ) и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ (есть свободный слот M.2 для второго накопителя). Блок питания на 500 Вт с сертификатом 80+ Platinum гарантирует стабильную работу даже под нагрузкой.

Дизайн на выбор: прозрачная боковая панель из закалённого стекла или сплошной металл. Из разъёмов — USB-C, четыре USB-A, HDMI, DisplayPort и даже 7.1-канальный звук. Беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 — в комплекте.

Цена вопроса — около $1300. Дорого? Зато это один из самых компактных и энергоэффективных игровых ПК на рынке. Если вы хотите мощную систему без лишних габаритов — TUF Gaming T500 определённо заслуживает внимания.