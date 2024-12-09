Вышел Raspberry Pi 500: компьютер в клавиатуре для учебы, работы и развлечений

Команда Raspberry Pi представила новый формат своего культового одноплатного компьютера — Raspberry Pi 500. Это компактное устройство, встроенное в корпус клавиатуры, продолжает традиции доступности и универсальности. Новинка оснащена производительной начинкой на базе Raspberry Pi 5 и поставляется с предустановленной операционной системой Raspberry Pi OS на Linux. Пока доступны клавиатуры с американской и британской раскладками, но скоро появятся версии для других языков.

Главное преимущество Raspberry Pi 500 — это простота. В отличие от классических моделей, требующих работы с открытой платой и внешними модулями, всё необходимое скрыто в клавиатуре. Нужно лишь подключить монитор и мышь — и можно начинать работать.

Идея устройства — стать бюджетной заменой устаревших компьютеров. Это идеальный выбор для пользователей, которым нужен недорогой и функциональный ПК для базовых задач: учебы, офисной работы, просмотра видео или серфинга в интернете. Например, он может стать отличной альтернативой старым Windows-компьютерам.

Новинка предлагает следующие возможности:

Процессор: 64-битный четырехъядерный Arm Cortex-A76.

64-битный четырехъядерный Arm Cortex-A76. Оперативная память: 8 ГБ.

8 ГБ. Подключение дисплеев: до двух 4K-мониторов через micro-HDMI.

до двух 4K-мониторов через micro-HDMI. Порты: три USB, Gigabit Ethernet и 40-контактный GPIO для расширения.

три USB, Gigabit Ethernet и 40-контактный GPIO для расширения. Беспроводные технологии: Wi-Fi и Bluetooth.

Wi-Fi и Bluetooth. Хранилище: карта памяти на 32 ГБ с установленной Raspberry Pi OS.

Кроме того, устройство поддерживает широкий спектр периферии, делая его идеальным инструментом для творчества и экспериментов.

Хотя изначально Raspberry Pi создавались для образовательных целей, с годами их полюбили энтузиасты и бизнес. Например, лондонский аэропорт Хитроу использует систему для управления табло прилетов и вылетов. Для школ Raspberry Pi 500 предлагает отличное сочетание цены и возможностей, превосходя многие Chromebook. Цена устройства стартует с $90, а комплект с мышью, кабелем HDMI и блоком питания обойдется в $120.

Вместе с клавиатурным ПК компания анонсировала Raspberry Pi Monitor — 15,6-дюймовый экран с разрешением 1080p за $100. Это базовый, но удобный вариант для пользователей, которым нужен легкий и компактный монитор. Raspberry Pi 500 уже доступен для покупки у официальных реселлеров. Простота, мощность и компактность делают его интересным решением как для новичков, так и для профессионалов.