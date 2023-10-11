Mechanics VoiceOver совместно с NEXUS выпустят озвучку к TMNT: Shredder's Revenge ©

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала коллаборацию с Творческим объединением "Nexus" (они известны дубляжами к проектам вроде Черепашки Навсегда, Бэтмен: Маска Фантазма, Бэтмен: Под Красным Колпаком. Также они сделали дубляж к 5 сезону Черепашек ниндзя 2003)

Совместно они выпустят озвучку игры TMNT: Shredder's Revenge, куда позвали множество голосов из мультсериалов про Черепашек. На роль Леонардо и Донателло выбраны Даниил Эльдаров и Александр Дасевич, которые озвучивали этих персонажей в сериале 2012 года. На роль Микеланджело пригласили Дмитрия Полонского, именно он озвучивал этого персонажа в мультсериала 1987 года. На роль Рафаэля выбран Дмитрий Филимонов.

Также будет озвучено DLC для игры, в котором представили Усаги и Караи в качестве играбельных персонажей.