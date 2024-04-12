Mechanics VoiceOver выпустили русификатор к TMNT: Shredder's Revenge

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver, совместно с NEXUS и командой переводчиков Like a Dragon выпустила озвучку к игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, в которой приняло участие множество актёров, которые так или иначе участвовали в других проектах о Черепахах (Например Дмитрий Полонский повторяет свои роли из TMNT 1987 года)

Сами Механики пишут:

Уже третий релиз за этот месяц и это Черепашки ниндзя! Уже сейчас вы можете скачать русификатор и пройти/перепройти c друзьями отличный битемап с русским текстом от Like a Dragon и русской озвучкой от Mechanics VoiceOver и NEXUS!

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