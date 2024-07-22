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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 511 оценок

Nike врывается в мир Tekken 8

butcher69
Новости

Bandai Namco Europe анонсировала масштабное сотрудничество с Nike для Tekken 8, в рамках которого легендарный бренд спортивной обуви и одежды дебютирует во вселенной файтинга.

Партнерство охватывает цифровой внутриигровой контент, который появится этой осенью, включая цифровые кроссовки Nike Air Foamposite One, вдохновленные Дзином Кадзамой и Кадзем Мисимой. А арена Urban Square, вдохновленная Таймс-сквер, будет украшена фирменным логотипом Nike.

Bandai Namco и Nike также сделали неожиданное заявление о том, что физические Nike Air Foamposite One «Kazuya Mishima», выпущенные ограниченным тиражом, будут доступны для покупки посетителям выставки.

Tekken 8 - продолжение легендарной серии файтингов, доступное уже сейчас на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.

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Tekken 8
26.01.2024