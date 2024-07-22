Nike врывается в мир Tekken 8

Bandai Namco Europe анонсировала масштабное сотрудничество с Nike для Tekken 8, в рамках которого легендарный бренд спортивной обуви и одежды дебютирует во вселенной файтинга.

Партнерство охватывает цифровой внутриигровой контент, который появится этой осенью, включая цифровые кроссовки Nike Air Foamposite One, вдохновленные Дзином Кадзамой и Кадзем Мисимой. А арена Urban Square, вдохновленная Таймс-сквер, будет украшена фирменным логотипом Nike.

Bandai Namco и Nike также сделали неожиданное заявление о том, что физические Nike Air Foamposite One «Kazuya Mishima», выпущенные ограниченным тиражом, будут доступны для покупки посетителям выставки.

Tekken 8 - продолжение легендарной серии файтингов, доступное уже сейчас на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.