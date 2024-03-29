Новый геймплейный трейлер Tekken 8 раскрывает дату появления Эдди Горду в файтинге

Компания Bandai Namco объявила дату выхода DLC-бойца Эдди Горду из Tekken 8, и уже совсем скоро вы сможете вновь поразить своих противников его приемами капоэйры.
Эдди, который был представлен в качестве первого DLC-персонажа Tekken 8 еще в январе, дебютирует 4 апреля. Ранний доступ к персонажу будет открыт 1 апреля, если вы являетесь обладателем Year 1 Pass, который также входит в Deluxe и Ultimate Edition игры.
Новость о дате выхода Эдди сопровождалась обычным геймплейным трейлером, и его движения выглядят так же плавно и грациозно, как вы и ожидали.
Сначала он сражается с новым персонажем Азученой, и если вы фанат прошлых игр Tekken, то наверняка узнаете многие приемы и комбо Эдди.
Затем он сразится с Ниной Уильямс, и мы увидим его Rage Art, в котором он использует свои танцевальные движения, чтобы создать вихрь, наносящий сокрушительные удары, в то время как призрачные музыканты играют традиционную бразильскую музыку позади него.
честно говоря ульта его не понравилась а так прикольно
Лучше бы добавили бы Мигеля
наконец то
Чёт Namco в Tekken 8 перебарщивают с национальной идентичностью персов и всей этой соответствующей национальной атрибутикой. И ещё эти акцентировано классические костюмы... В Tekken 7 у каждого перса был новый аутфит, не отсылающий к прошлым частям серии, а здесь, на кого не посмотри, каждый будто "вернулся" к своему классическому образу
Ну так это клон Стритфайтера)
Лучше бы Кристи добавили. Кстати, приёмы отлично поравили, а вот рейдж арт так себе у него, могли бы лучше сделать.
Ндаааа. А самим разработчикам и режиссёрам фильмов не надоело всюду пихать эту дебильную прическу которая меня всегда наталкивает только на 2 мысли, толи человек выбрит после лоботомии, толи жвачку в волосах выстригали.
такое ощущение, будто Шахину дреды прилепили и научили капоэйро
этот перс задолго до Шахина существовал как бы
Так я-то это прекрасно знаю. Я про модель новую говорю, до неузнаваемости изменили внешне
Я конечно извиняюсь... А почему у старины Эдди конский хвост из попки торчит )