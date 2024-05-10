Nvidia признала, что Tekken 8 может нестабильно работать на некоторых видеокартах GeForce

Компания Nvidia признала, что пользователи ПК могут столкнуться с проблемой вылетов и нестабильной работы в игре Tekken 8 на некоторых видеокартах GeForce.
В примечаниях к последнему обновлению графических драйверов компании отмечается эта проблема, которая все еще расследуется.
"Tekken 8 может случайно вылетать во время игрового процесса на видеокартах GeForce GTX 10-й серии", — говорится в примечании к патчу.
Nvidia отмечает, что проблема еще не устранена, и что она "возможно, не была тщательно изучена и, на самом деле, может не быть проблемой со стороны NVIDIA".
Опять? Уже с Ассасином Ориджинс и Воч Догс 2 так отмазались, скинув всё на Юбиков, теперь и тут?
Ну так если проблема в конкретной игре, то тут растить разрабы должны.
А если проблема появилась именно после обновления драйверов? Как раз именно так было с Ассасином и ВД 2
Скидывали этот косяк друг на друга, в итоге Нвидия просто убрали из списка проблем этот косяк, забив на него
В проблемах с wd2 виновата точно невиде.
На 10 серии вообще не понятно как играть в современные графонистые игры)) Теккен мою 3080ti в 2к не хило так напрягает)
Сначала впаривают огрызки по цене крыла самолета, потом руками разводят - мол, это не мы, это игра кривая
Год тупорылых оправданий мультимиллиардных компаний. Сначала интел обосралась, теперь эти. Какие же затупки.