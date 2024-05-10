ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 466 оценок

Nvidia признала, что Tekken 8 может нестабильно работать на некоторых видеокартах GeForce

butcher69
Новости

Компания Nvidia признала, что пользователи ПК могут столкнуться с проблемой вылетов и нестабильной работы в игре Tekken 8 на некоторых видеокартах GeForce.

В примечаниях к последнему обновлению графических драйверов компании отмечается эта проблема, которая все еще расследуется.

"Tekken 8 может случайно вылетать во время игрового процесса на видеокартах GeForce GTX 10-й серии", — говорится в примечании к патчу.

Nvidia отмечает, что проблема еще не устранена, и что она "возможно, не была тщательно изучена и, на самом деле, может не быть проблемой со стороны NVIDIA".

1
7
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Stas776
на самом деле, может не быть проблемой со стороны NVIDIA

Опять? Уже с Ассасином Ориджинс и Воч Догс 2 так отмазались, скинув всё на Юбиков, теперь и тут?

1
erkins007

Ну так если проблема в конкретной игре, то тут растить разрабы должны.

0
Stas776 erkins007

А если проблема появилась именно после обновления драйверов? Как раз именно так было с Ассасином и ВД 2

Скидывали этот косяк друг на друга, в итоге Нвидия просто убрали из списка проблем этот косяк, забив на него

3
wdymBro erkins007

В проблемах с wd2 виновата точно невиде.

-1
Feliskotta

На 10 серии вообще не понятно как играть в современные графонистые игры)) Теккен мою 3080ti в 2к не хило так напрягает)

0
Gridon

Сначала впаривают огрызки по цене крыла самолета, потом руками разводят - мол, это не мы, это игра кривая

0
wdymBro
Nvidia отмечает, что проблема еще не устранена, и что она "возможно, не была тщательно изучена и, на самом деле, может не быть проблемой со стороны NVIDIA".

Год тупорылых оправданий мультимиллиардных компаний. Сначала интел обосралась, теперь эти. Какие же затупки.

-1