Обновление 1.03.02 для Tekken 8 направлено на исправление ошибок и настройку персонажей

Патч 1.03.02 для Tekken 8 уже доступен и содержит множество исправлений ошибок и других улучшений. Последняя часть популярной франшизы Tekken была выпущена еще в январе и заслужила восторженные отзывы благодаря визуальному представлению и более "агрессивному" игровому процессу. Хотя Tekken 8 уже был тепло принят с момента его первого запуска, разработчик Bandai Namco дорабатывал игру, выпуская обновления в течение 2024 года.
Обновление 1.03.02 в первую очередь ориентировано на исправление ошибок и корректировку баланса некоторых персонажей, также добавляются новые предметы. Обслуживание сервера для обновления 1.03.02 для Tekken 8 уже завершено, поэтому игроки могут просто вернуться в игру после завершения загрузки последнего патча для Tekken 8. Информация о размере файла не включена в примечания к патчу, поэтому неясно, сколько места займет новое обновление или сколько времени займет его загрузка.