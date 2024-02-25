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об игре
Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 356 оценок

Продюсер Tekken 8 выразил соболезнования и помог игроку сохранить "призрак" умершего брата

AceTheKing
Новости

Об этой истории стало известно после того, как игрок поделился на Reddit печальной новостью о неожиданной кончине своего брата: оба брата очень любили Tekken 8, усердно тренировались в игре и даже собирались вместе ходить на игровые соревнования, но жизнь внесла свои коррективы в их планы. После смерти брата он обратился к пользователям чтобы узнать можно ли навсегда сохранить "призрака" (в игре есть продвинутая имитация стиля игрока с помощью ИИ) его брата в игре, чтобы они могли время от времени играть вместе.

Об этой истории рассказали продюсеру игры Кацухиро Хараде: у него поинтересовались сможет ли команда разработчиков помочь игроку. Продюсер выразил соболезнования, написал инструкцию как сохранить призрака локально, дабы он не был случайно удален с серверов, и сказал, что он всегда будет готов помочь игроку, если ему еще что-то потребуется.

Многие пользователи отметили, что эта история очень напоминает им одну из серий сериала Черное зеркало. Пользователи высоко оценили чуткость Харады и похвалили его за сострадание и внимание оказанное игроку, пусть даже игрок уже наверняка и сам нашел инструкцию как локально сохранить "призрака" своего брата. Продюсер Tekken является одним из самых общительных разработчиков в игровой индустрии - он часто отвечает на различные вопросы, просьбы пользователей и даже на собственную критику.

14
3
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Slaviandi

Заходишь почитать веселое , а приходится грустить. Хорошо , что в игре есть такая функция призраков ...

2
Banexander

Напоминает историю про отца и гоночки.

1
Mundfish

:(

0