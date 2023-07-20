Раскрыты системные требования файтинга Tekken 8, который работает на Unreal Engine 5

Bandai Namco собирается в обозримом будущем выпустить долгожданное продолжение своей знаменитой серии файтингов Tekken. Продолжение франшизы в виде Tekken 8 обещает не только вывести боевку на новый уровень, но и представить передовую визуальную составляющую через графический движок Unreal Engine 5. Несмотря на амбициозность японских разработчиков, владельцы бюджетных ПК могут спать спокойно, новинка не будет слишком требовательной.
Файтинг Tekken 8 готовится встречать игроков в закрытом бета-тестировании. Чтобы подготовить игроков к динамичным схваткам, Bandai Namco заранее опубликовала системные требования для ПК-версии игры. Несмотря на технологичный Unreal Engine 5, новинку сможет потянуть видеокарта серии Nvidia GeForce GTX 970 и AMD Radeon RX 470. А в рекомендуемых системных требованиях и вообще значится Nvidia GeForce RTX 2060, которая в современных релизах встречается очень редко.
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-6600 или эквивалент
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: ・Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470 или эквивалентная
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 20 ГБ доступного места
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-7700K или эквивалент
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64 или эквивалентная
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 20 ГБ доступного места
Указанные системные требования предназначены для закрытого бета-теста Tekken 8, поэтому еще могут измениться ближе к релизу. Избранные счастливчики смогут опробовать файтинг с 28 по 31 июля в Steam.
2060 для 4к, как-то с трудом верится.
А кто тебе сказал что 4к? Full HD!