Раскрыты системные требования файтинга Tekken 8, который работает на Unreal Engine 5 ©

Bandai Namco собирается в обозримом будущем выпустить долгожданное продолжение своей знаменитой серии файтингов Tekken. Продолжение франшизы в виде Tekken 8 обещает не только вывести боевку на новый уровень, но и представить передовую визуальную составляющую через графический движок Unreal Engine 5. Несмотря на амбициозность японских разработчиков, владельцы бюджетных ПК могут спать спокойно, новинка не будет слишком требовательной.

Файтинг Tekken 8 готовится встречать игроков в закрытом бета-тестировании. Чтобы подготовить игроков к динамичным схваткам, Bandai Namco заранее опубликовала системные требования для ПК-версии игры. Несмотря на технологичный Unreal Engine 5, новинку сможет потянуть видеокарта серии Nvidia GeForce GTX 970 и AMD Radeon RX 470. А в рекомендуемых системных требованиях и вообще значится Nvidia GeForce RTX 2060, которая в современных релизах встречается очень редко.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-6600 или эквивалент

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: ・Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470 или эквивалентная

DirectX: версии 12

Место на диске: 20 ГБ доступного места

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-7700K или эквивалент

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64 или эквивалентная

DirectX: версии 12

Место на диске: 20 ГБ доступного места

Указанные системные требования предназначены для закрытого бета-теста Tekken 8, поэтому еще могут измениться ближе к релизу. Избранные счастливчики смогут опробовать файтинг с 28 по 31 июля в Steam.