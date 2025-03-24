Разработчики файтинга Tekken 8 поделились подробностями второго сезона

Компания Bandai Namco раскрыла планы на 2-й сезон файтинга Tekken 8, среди которых поправки баланса и новые бойцы. Кацухиро Харада, Майкл Мюррей и другие разработчики поделились информацией о контенте, запланированном на ближайшие месяцы, в рамках Tekken Talk.

В числе первых - Анна Уильямс, младшая сестра Нины, мастер боевых искусств и опытный оперативник, которая появится в игре 31 марта для покупателей раннего пропуска и 3 апреля для всех остальных игроков. Кроме того, в Tekken 8 появится уровень Pac-Man, приуроченный к 45-летию франшизы этим летом.

В числе предстоящего контента - два классических бойца, один из них выйдет летом, а второй - осенью. Кроме того, летом появится новый противник, а также новая арена. Все DLC можно будет покупать отдельно или в составе Season Pass, который поступит в продажу 31 марта.

Для тех, кто купит полный пакет, будет действовать 72-часовой период раннего доступа. В заключение Bandai Namco сообщила, что персонажи Jin, King и Yoshimitsu подвергнутся корректировке.