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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 694 оценки

Разработчики файтинга Tekken 8 поделились подробностями второго сезона

Gruz_ Gruz_

Компания Bandai Namco раскрыла планы на 2-й сезон файтинга Tekken 8, среди которых поправки баланса и новые бойцы. Кацухиро Харада, Майкл Мюррей и другие разработчики поделились информацией о контенте, запланированном на ближайшие месяцы, в рамках Tekken Talk.

В числе первых - Анна Уильямс, младшая сестра Нины, мастер боевых искусств и опытный оперативник, которая появится в игре 31 марта для покупателей раннего пропуска и 3 апреля для всех остальных игроков. Кроме того, в Tekken 8 появится уровень Pac-Man, приуроченный к 45-летию франшизы этим летом.

В числе предстоящего контента - два классических бойца, один из них выйдет летом, а второй - осенью. Кроме того, летом появится новый противник, а также новая арена. Все DLC можно будет покупать отдельно или в составе Season Pass, который поступит в продажу 31 марта.

Для тех, кто купит полный пакет, будет действовать 72-часовой период раннего доступа. В заключение Bandai Namco сообщила, что персонажи Jin, King и Yoshimitsu подвергнутся корректировке.

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3
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гамер132

Если что там Кинга баффают. У меня все)

1
IbruhmanI

имбу апают?

0
Gradient_Zero

Выложили бы уже техническую раскадровку по каждому персу. Что кому бафнули, что занерфили. И новые мувы уже хочется поглядеть у каждого

0