Сергей Драгунов сокрушает противников в геймплейном трейлере Tekken 8

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Сергея Драгунова в действии.
Командир спец-подразделения спецназа России, владеющий боевым самбо, впервые появился в Tekken 5: Dark Resurrection и пришелся по душе фанатам файтинга.
Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и битве за первенство в турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года.
Вот это импрув! Максимально контактный стиль боя! Сразу видно, что он - один из core-бойцов Tekken. Ну и по традиции, ни американские спец-силы, ни французские, похоже снова не могут найти на него управу.
Лили и Драгунов просто топ.
в 7 части он мемнее дышал во время супер удара)
выглядит круто
Это мы ждём
Серега какой то толи вампир, толи наркоман или сразу и то и то. Без ушанки не канон