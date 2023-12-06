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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 123 оценки

Сергей Драгунов сокрушает противников в геймплейном трейлере Tekken 8

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Сергея Драгунова в действии.

Командир спец-подразделения спецназа России, владеющий боевым самбо, впервые появился в Tekken 5: Dark Resurrection и пришелся по душе фанатам файтинга.

Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и битве за первенство в турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года.

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6
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Вот это импрув! Максимально контактный стиль боя! Сразу видно, что он - один из core-бойцов Tekken. Ну и по традиции, ни американские спец-силы, ни французские, похоже снова не могут найти на него управу.

1
Kenn1y

Лили и Драгунов просто топ.

1
Jinol

в 7 части он мемнее дышал во время супер удара)

1
SULIK 712

выглядит круто

1
Sad_Sun_Fire

Это мы ждём

1
Whiskey_40Vol

Серега какой то толи вампир, толи наркоман или сразу и то и то. Без ушанки не канон

0