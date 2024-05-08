Cyberpunk 2077 и Stellar Blade возглавили чарт продаж в Великобритании

В еженедельной сводке физических продаж Великобритании появились достаточно неожиданные лидеры. Если ранее на этом рынке доминировал спортивный симулятор EA Sports FC 24, то сейчас он потерял сразу две позиции. Чарт возглавил экшен с открытым миром Cyberpunk 2077 и корейский слэшер Stellar Blade, который покорил игроков красивыми женскими персонажами.
Стоит отметить, что Stellar Blade в день своего релиза дебютировала на первой строчке британского розничного чарта. Спустя неделю игра по-прежнему отлично продается, однако она уступила первенство. Её место неожиданно занял Cyberpunk 2077, причем именно расширенное издание Ultimate Edition, которое включает в себя сюжетное дополнение Phantom Liberty. Игра возглавила список самых продаваемых игр в Великобритании благодаря различным распродажам.
В топе самых продаваемых игр также оказались Sonic Superstars, Hogwarts Legacy и Minecraft. А вся десятка самых продаваемых игр в Великобритании за прошлую неделю:
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Stellar Blade
- EA Sports FC 24
- Sonic Superstars
- Mario Kart 8 Deluxe
- WWE 2K24
- Super Mario Bros. Wonder
- Hogwarts Legacy
- Minecraft (Switch)
- Endless Ocean Luminous