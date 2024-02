Tekken 8 стала самым продаваемым новым релизом января в США

Январь стал большим месяцем для выхода новых игр, и несколько из них заняли первые места в последних ежемесячных чартах продаж программного обеспечения для видеоигр в США, опубликованных компанией Circana (бывшая NPD Group). Как сообщил аналитик Circana Мэт Пискателла в Twitter, хотя Call of Duty: Modern Warfare 3 возглавила рейтинг продаж, ее сопровождает целый ряд недавно вышедших игр.

Среди них Tekken 8, дебютировавшая на 2-м месте, причем Пискателла заявил, что файтинг вырос по сравнению с Tekken 7 как по количеству проданных копий, так и по долларовым продажам на старте. В то же время, поскольку период отслеживания чартов длится до 3 февраля, несколько крупных релизов начала февраля также занимают высокие места: Suicide Squad: Kill the Justice League и Persona 3 заняли 3 и 4 места соответственно.

Like a Dragon: Infinite Wealth, вышедшая в конце января, дебютировала на седьмом месте, а игра Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft, вышедшая в начале месяца, вошла в чарт под номером 13.

Конечно, помимо традиционных продаж, справедливости ради стоит отметить, что самым крупным релизом месяца, к удивлению многих, оказалась игра Palworld. По словам Пискателлы, игра возглавила чарты ежемесячных активных пользователей в Steam в США за январь и заняла 3-е место на Xbox, уступив Fortnite и Call of Duty.