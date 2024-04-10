Tell Me Your Story: путешествие по воспоминаниям бабушки

Всегда интересно, что найдёшь на чердаке у бабушки: от старых фотографий до писем из прошлого, которые могли бы удивить даже Индиану Джонса. В “Tell Me Your Story” ты, как и Амелия с её верным псом Peanut, отправляешься на поиски семейных сокровищ. Это не просто игра, это путешествие в прошлое, где каждый артефакт – ключ к истории жизни бабушки Розы.

Сюжет игры заставляет задуматься о важности связи поколений, напоминая о том, что у каждого есть своя “война и мир”, которую стоит рассказать. И кто знает, может твои приключения в доме бабушки превзойдут по интриге любой блокбастер.

Приключение начинается 26 апреля 2024 года. Запасись попкорном и устрой удобнее, ведь “Tell Me Your Story” предлагает уникальное сочетание головоломок и исследования, где каждый уголок дома скрывает часть большой истории. Игра выходит на Nintendo Switch и Windows PC, так что выбирай свою платформу и готовься к долгим часам захватывающего путешествия.

В этом приключении тебя ждёт не только волшебство познания истории семьи, но и встреча с разнообразными головоломками, которые, как считается, были разработаны самим Шерлоком Холмсом. И помни, каждый шаг может привести к неожиданным открытиям, так что действуй осторожно, как будто ты в “Остаться в живых”, только без мистических островов и полярных медведей.