Создатели Tempest Rising рапортуют о впечатляющем успехе демоверсии игры

Разработчики стратегии в реальном времени Tempest Rising поделились впечатляющими результатами тестирования демоверсии своего проекта. В рамках недавно прошедшего фестиваля TactiCon на платформе Steam игру опробовали более 29 тысяч пользователей.
Особенно команду разработчиков порадовала активность сообщества: свыше 4 тысяч игроков не поленились заполнить специальную форму обратной связи, предоставив разработчикам ценные отзывы и предложения по улучшению игры. Команда выразила удовлетворение результатами и благодарность за предоставленный фидбек. Кроме того, разработчики обещают поделиться новой информацией о проекте уже в ближайшие месяцы.
Ну а нам остаётся лишь надеяться, что финальная версия Tempest Rising оправдает ожидания, сформированные успешной демонстрацией на TactiCon.
Разумеется прям бальзам на душу я думаю многим "старикам" которые начинали с дюны 2 и Tiberian Dawn. Главное чтобы разрабы из-за этого не расслабились и не выкатили на релизе далекое от демки.
Тут больше к тем кто с тибериум вар или генералов начинал. А вот старикам дорф больше подойдёт.
Они с демкой как то очень тупо сделали не успел до 22 июля попробовать пролетаешь как фанера, зачем так делать вообще не понятно, а так игру конечно же очень жду, наконец то за долгие годы кто то сделал годную RTS в духе Command & Conquer 3 Tiberium Wars , при чём даже подача сюжета в виде роликов между миссиями прямо точь в точь, умели всё таки раньше EA делать годные стратегии (моя самая любимая часть) вот бы ещё что то такое же в духе Generals, с руками бы оторвал.
Ещё в прошлом году демкку гонял - действительно, как старый добрый C&C и Tiberium Sun. Жду с нетерпеньем.
Ну у них даже музон Клепаки пишет, так что демка была годная, игру жду