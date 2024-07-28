Создатели Tempest Rising рапортуют о впечатляющем успехе демоверсии игры

Разработчики стратегии в реальном времени Tempest Rising поделились впечатляющими результатами тестирования демоверсии своего проекта. В рамках недавно прошедшего фестиваля TactiCon на платформе Steam игру опробовали более 29 тысяч пользователей.

Особенно команду разработчиков порадовала активность сообщества: свыше 4 тысяч игроков не поленились заполнить специальную форму обратной связи, предоставив разработчикам ценные отзывы и предложения по улучшению игры. Команда выразила удовлетворение результатами и благодарность за предоставленный фидбек. Кроме того, разработчики обещают поделиться новой информацией о проекте уже в ближайшие месяцы.

Ну а нам остаётся лишь надеяться, что финальная версия Tempest Rising оправдает ожидания, сформированные успешной демонстрацией на TactiCon.