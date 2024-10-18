Temtem: Swarm выйдет в раннем доступе 13 ноября

Разработчик и издатель Crema объявил, что Temtem: Swarm, спин-офф оригинальной игры Temtem, выйдет в раннем доступе 13 ноября. Игра будет доступна на PC через Steam по цене 9,99 доллара, хотя в некоторых странах, таких как Польша и Бразилия, цена будет ниже из-за особенностей регионального ценообразования.

Несмотря на ранний доступ, Crema не планирует поднимать цену на игру, хотя оставляет за собой право сделать это при добавлении крупных обновлений или контента. Студия объясняет, что ранний доступ необходим для жанра bullet heaven, так как позволяет игрокам активно участвовать в процессе настройки и балансировки геймплея.

Crema уже успешно запускала ранний доступ с оригинальной игрой Temtem в 2020 году, и этот опыт показал, насколько важна поддержка сообщества в процессе разработки. Temtem: Swarm будет находиться в раннем доступе около года, за это время планируется доработка игры на основе отзывов игроков и добавление запланированного контента.

На старте раннего доступа в Temtem: Swarm будут доступны одиночный режим и кооперативная игра на двух или трёх игроков, а также множество существ Temtem, карт и боссов.