Демо-версия стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance стала доступна во время Steam Next Fest ©

Демо-версия Terminator: Dark Fate - Defiance, официально лицензированной игры Skydance, будет бесплатно доступна в Steam в рамках текущего фестиваля Steam Next Fest. Сражайтесь за выживание человечества и сыграйте три миссии кампании и одну однопользовательскую карту мрачной стратегии в реальном времени, в которой человек сражается с машиной.

Действие Terminator: Dark Fate – Defiance происходит в кинематографической вселенной Терминатора, в которой выжившие люди противостоят мощному синтетическому Легиону в сложных тактических битвах, где обе стороны вооружены оружием ближайшего будущего и машинным оружием. Стратегия в реальном времени будет включать в себя насыщенную сюжетную кампанию, а также множество режимов схваток и многопользовательской игры. В разрушенном мире после Судного дня наибольшая угроза может исходить не только от разрушительных машин, но и от групп других выживших людей.

Демо-версия Terminator: Dark Fate - Defiance содержит три однопользовательских сценария и одну карту схваток, на которых можно играть в штурмовом режиме. Миссии охватывают первые уровни кампании, обучая основам игры и знакомя игроков с постапокалиптическим миром с тремя отдельными фракциями: Основателями, Легионом и Движением.

Основные функции полной версии Terminator: Dark Fate - Defiance будут включать в себя варианты кампании с несколькими вариантами выбора, ветвящиеся диалоги, события и цели миссий, а также экран управления армией. Эта последняя функция позволяет игрокам улучшать навыки персонажей, оружие и броню для отрядов и транспортных средств, а также настраивать юниты, а также покупать и продавать рабочую силу, оборудование и припасы.

Полная версия Terminator: Dark Fate – Defiance выйдет осенью 2023 года на ПК.