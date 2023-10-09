Демо-версия стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance стала доступна во время Steam Next Fest

Демо-версия Terminator: Dark Fate - Defiance, официально лицензированной игры Skydance, будет бесплатно доступна в Steam в рамках текущего фестиваля Steam Next Fest. Сражайтесь за выживание человечества и сыграйте три миссии кампании и одну однопользовательскую карту мрачной стратегии в реальном времени, в которой человек сражается с машиной.
Действие Terminator: Dark Fate – Defiance происходит в кинематографической вселенной Терминатора, в которой выжившие люди противостоят мощному синтетическому Легиону в сложных тактических битвах, где обе стороны вооружены оружием ближайшего будущего и машинным оружием. Стратегия в реальном времени будет включать в себя насыщенную сюжетную кампанию, а также множество режимов схваток и многопользовательской игры. В разрушенном мире после Судного дня наибольшая угроза может исходить не только от разрушительных машин, но и от групп других выживших людей.
Демо-версия Terminator: Dark Fate - Defiance содержит три однопользовательских сценария и одну карту схваток, на которых можно играть в штурмовом режиме. Миссии охватывают первые уровни кампании, обучая основам игры и знакомя игроков с постапокалиптическим миром с тремя отдельными фракциями: Основателями, Легионом и Движением.
Основные функции полной версии Terminator: Dark Fate - Defiance будут включать в себя варианты кампании с несколькими вариантами выбора, ветвящиеся диалоги, события и цели миссий, а также экран управления армией. Эта последняя функция позволяет игрокам улучшать навыки персонажей, оружие и броню для отрядов и транспортных средств, а также настраивать юниты, а также покупать и продавать рабочую силу, оборудование и припасы.
Полная версия Terminator: Dark Fate – Defiance выйдет осенью 2023 года на ПК.
Эта игра отличная история про взлет и падение одной студии, которая уже не занимается игрой)
не было никакого падения, был уход в тень.
"не занимается игрой" -- занимается
Издатель буквально заявил, что от их услуг отказались. Зачем ты выдумываешь?
Держи вот, давно уже заявили про это.
Кошки все так же разрабатывают эту игру, или по твоему они просто так на своем ВК о ней новости постят?