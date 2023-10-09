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Terminator: Dark Fate - Defiance 4-й квартал 2023 г.
7.5 45 оценок

Демо-версия стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance стала доступна во время Steam Next Fest

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monk70
Новости

Демо-версия Terminator: Dark Fate - Defiance, официально лицензированной игры Skydance, будет бесплатно доступна в Steam в рамках текущего фестиваля Steam Next Fest. Сражайтесь за выживание человечества и сыграйте три миссии кампании и одну однопользовательскую карту мрачной стратегии в реальном времени, в которой человек сражается с машиной.

Действие Terminator: Dark Fate – Defiance происходит в кинематографической вселенной Терминатора, в которой выжившие люди противостоят мощному синтетическому Легиону в сложных тактических битвах, где обе стороны вооружены оружием ближайшего будущего и машинным оружием. Стратегия в реальном времени будет включать в себя насыщенную сюжетную кампанию, а также множество режимов схваток и многопользовательской игры. В разрушенном мире после Судного дня наибольшая угроза может исходить не только от разрушительных машин, но и от групп других выживших людей.

Демо-версия Terminator: Dark Fate - Defiance содержит три однопользовательских сценария и одну карту схваток, на которых можно играть в штурмовом режиме. Миссии охватывают первые уровни кампании, обучая основам игры и знакомя игроков с постапокалиптическим миром с тремя отдельными фракциями: Основателями, Легионом и Движением.

Основные функции полной версии Terminator: Dark Fate - Defiance будут включать в себя варианты кампании с несколькими вариантами выбора, ветвящиеся диалоги, события и цели миссий, а также экран управления армией. Эта последняя функция позволяет игрокам улучшать навыки персонажей, оружие и броню для отрядов и транспортных средств, а также настраивать юниты, а также покупать и продавать рабочую силу, оборудование и припасы.

Полная версия Terminator: Dark Fate – Defiance выйдет осенью 2023 года на ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Эта игра отличная история про взлет и падение одной студии, которая уже не занимается игрой)

1
si12345

не было никакого падения, был уход в тень.
"не занимается игрой" -- занимается

-3
AlexFullBeast si12345
не было никакого падения, был уход в тень.
"не занимается игрой" -- занимается

Издатель буквально заявил, что от их услуг отказались. Зачем ты выдумываешь?
Держи вот, давно уже заявили про это.

2
AlFinya AlexFullBeast

Кошки все так же разрабатывают эту игру, или по твоему они просто так на своем ВК о ней новости постят?

0