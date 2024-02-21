Представлен обзорный релизный трейлер стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance

Издатель Slitherine сегодня выпускает официально лицензированную суровую стратегическую игру в реальном времени, положившую начало будущим войнам между человечеством и машинами – Terminator: Dark Fate - Defiance.

Действие игры Terminator: Dark Fate – Defiance разворачивается в кинематографической вселенной Terminator: Dark Fate. В ней развязывается война на выживание, включающая сложные тактические сражения в захватывающей однопользовательской кампании с несколькими вариантами выбора и многопользовательские онлайн-сражения. Три отдельные фракции — Основатели, Сопротивление и Легион — ждут команды игрока в суровой стратегической игре в реальном времени. Решение игрока будет иметь множество последствий, поскольку ему придется выбирать между сбором информации, добровольцами или потенциальным открытым конфликтом с другими выжившими людьми.

Terminator: Dark Fate - Defiance предлагает широкий спектр стратегических и тактических возможностей, включая разветвленные диалоги, события и цели миссий, а также экран стратегического управления армией, где игроки могут улучшать навыки персонажей, оружие и транспортные средства, а также настраивать юнитов.

«Война будущего» будет представлена во всей полноте: от плазменных пушек, дронов, партизанской войны до бережного использования ограниченных ресурсов и оружия. Динамичные поля боя, основанные на физике, и реалистичные модели повреждений еще больше усиливают тактическое ощущение игры Terminator: Dark Fate – Defiance в реальном времени.

Terminator: Dark Fate — Defiance поставляется с четырьмя режимами схваток, включая режим «Нападение», в котором игроки выбирают фракции Основателей или Легиона и атакуют или защищают подземную базу, и режим «Доминирование», который позволяет играть за все фракции с разными подкреплениями и игровым процессом. правила. Terminator: Dark Fate - Defiance включает в себя четыре игровые карты в многопользовательском режиме, что позволяет игрокам сражаться в дуэлях 1 на 1 и 2 на 2.