Скайнет наступает: разработчики стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance сегодня покажут геймплей ©

Уже долгое время от создателей стратегии во вселенной "Терминатор" Terminator: Dark Fate - Defiance не было крупных новостей, и вот теперь, когда разработчики готовы удивить игроков, стало известно, что сегодня, в 19:00 по московскому времени на платформе Twitch, состоится показ геймплея. Пришло время открыть новую главу в войне против машин!

Судный день - точка отсчёта в войне с роботами. Самые большие угрозы для выживших могут исходить не от хладнокровных машин-убийц, а от других выживших людей. Участвуйте в реалистичных и напряжённых боях. В борьбе с врагом все средства хороши: используйте многочисленные виды техники, транспорта и различные боеприпасы. Помните, что ресурсы ограничены, а от набранного состава армии зависит, выживете вы на поле боя, или же нет...

Разработчики обещают реализовать механику сноса зданий, основанную на реальных законах физики. Также в игру будут добавлены не только сухопутные, но и воздушные юниты (дроны и люди-застрельщики). Если же вам наскучит сюжетная составляющая проекта, всегда имеется возможность присоединиться к сетевым матчам и сразиться с настоящими противниками-людьми.