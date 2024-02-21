на главную
об игре
Terminator: Dark Fate - Defiance 21.02.2024
Стратегия, RTS, Научная фантастика
7.6 69 оценок

Состоялся релиз игры Terminator: Dark Fate - Defiance - игра получает хорошие оценки и не защищена DRM

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз RTS-стратегии по вселенной Терминатора: Terminator: Dark Fate - Defiance от студии Slitherine Ltd. Игра уже получила первые оценки от журналистов: издание IGN Italia оценило игру на 85 баллов, а Multiplayer.it - на 80 баллов.

Журналисты хвалят сложные и тщательно продуманные миссии в игре, а так же глубокий и увлекательный уровень симуляции перестрелок. Игру называют хорошей RTS-стратегией, но отмечают, что авторам стоило использовать в качестве врага привычный Скайнет вместо Легиона. По мнению журналистов, игра подойдет как любителям стратегий, так и любителям франшизы Терминатор.

В однопользовательской кампании игроку предстоит взять на себя роль командира фракции "Основатели" и попытаться сорвать план "Легиона" по уничтожению последних остатков человечества. Так же в игре присутствует сетевой режим: в нем игроку предоставлена возможность сыграть за три разные фракции - Основателей, Легион или Сопротивление. Во время сражений необходимо принимать тактические решения, а также использовать различную технику и пехоту.

Игра вышла на PC без какой-либо DRM - игру уже выложила в сеть группа RUNE. В игре представлена официальная русская текстовая локализация.

26
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
bubenson

На удивление неплохая игра получилась. Купил.

2
Bassota277

Поиграл уже,норм игруля,даже оптимизация есть.

0
Ang Dark

Минимальные системные требования:

- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

- ОС: Windows 10

- Процессор: Intel Core i5

- Оперативная память: 8 GB ОЗУ

- Видеокарта: Geforce GTX 750 (2GB), DirectX 11

- Место на диске: 15 GB

-_- еще-б там не было оптимизации... нооо немного минус есть- хотелось бы не НОУНЕЙМ гг за людей, а именно Конором , так-же могли-бы и компанию за Легион(терминаторов) дать... а так словно боялись рисковать и сделали продукт с расчетом на ДЛС(если игра выстрелит).... ибо в стратежках и без компании другой стороны, ну такое себе...

0
TITOK87 Ang Dark

Думаю потом запилят длс

0
Димка2010 Ang Dark

за "коноров" авторские права платить надо.
поэтому и ноунеймы.

но игра - хороша!

0
Dark Corsair

Забавно что игра была приурочена к выходу фильма, который так-то в 2019 вышел, ребята явно не спешили)

0
ТараканчЕг

Хорошим играм не нужна DRM в принципе. Их и без защиты люди захотят купить.

0
AGS37

я так понял игра прямо сильно напоминает World in Conflict ?

0