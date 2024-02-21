Состоялся релиз игры Terminator: Dark Fate - Defiance - игра получает хорошие оценки и не защищена DRM

Сегодня состоялся релиз RTS-стратегии по вселенной Терминатора: Terminator: Dark Fate - Defiance от студии Slitherine Ltd. Игра уже получила первые оценки от журналистов: издание IGN Italia оценило игру на 85 баллов, а Multiplayer.it - на 80 баллов.

Журналисты хвалят сложные и тщательно продуманные миссии в игре, а так же глубокий и увлекательный уровень симуляции перестрелок. Игру называют хорошей RTS-стратегией, но отмечают, что авторам стоило использовать в качестве врага привычный Скайнет вместо Легиона. По мнению журналистов, игра подойдет как любителям стратегий, так и любителям франшизы Терминатор.

В однопользовательской кампании игроку предстоит взять на себя роль командира фракции "Основатели" и попытаться сорвать план "Легиона" по уничтожению последних остатков человечества. Так же в игре присутствует сетевой режим: в нем игроку предоставлена возможность сыграть за три разные фракции - Основателей, Легион или Сопротивление. Во время сражений необходимо принимать тактические решения, а также использовать различную технику и пехоту.

Игра вышла на PC без какой-либо DRM - игру уже выложила в сеть группа RUNE. В игре представлена официальная русская текстовая локализация.