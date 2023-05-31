Создатели Terminator Dark Fate провели трансляцию, где показали еще больше геймплея ©

Разработчике в лице Slitherine провели небольшой стрим, где поделились новыми подробностями о грядущей стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance, а также показали еще больше игрового процесса. Во время трансляции они наглядно показали ключевые механики игры, а также динамичные сражения между людьми, сражающимися за будущее человечества, против Скайнет в лице безжалостных терминаторов.

Terminator: Dark Fate - Defiance – это брутальная стратегия в реальном времени, которая перенесет нас в в самое пекло войн будущего между человечеством и искусственным интеллектом машин Легиона. Игрокам предстоит взять на себя командование и вести свою армию, чтобы сорвать планы Скайнет по уничтожению человечества. Также можно выбрать одну из трех фракций и отправиться на PvP-сражения в мультиплеерном режиме. Релиз стратегии запланирован на конец 2023 года.