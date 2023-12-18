Экологическая стратегическая игра Terra Nil добралась до Nintendo Switch

Terra Nil, разработанная южноафриканской компанией Free Lives (Broforce, Gorn, Anger Foot), представляет собой холодный, медитативный поворот в жанре градостроительства. Используя передовые экотехнологии, вы превратите пустынные, бесплодные пустоши в процветающие, яркие экосистемы. Почва будет очищена, океаны очищены, деревья посажены, а дикая природа вновь появится, когда вы превратите мертвый мир в живой, а затем очистите все и оставьте без каких-либо следов вашего пребывания там.

В игре есть четыре очень разных, воспроизводимых, процедурно генерируемых биома, включая вулканические ледники, разрушенные города и тропические острова. Каждый из них имеет свой уникальный сложный климат, геологию, флору и фауну. Создавайте болота, тропические леса, реки и многое другое и наблюдайте, как сухой, потрескавшийся ландшафт внезапно взрывается жизнью и цветом.