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об игре
Terra Nil 28.03.2023
Стратегия, Инди, Строительство
6.9 26 оценок

Экологическая стратегическая игра Terra Nil добралась до Nintendo Switch

monk70
Новости

Terra Nil, разработанная южноафриканской компанией Free Lives (Broforce, Gorn, Anger Foot), представляет собой холодный, медитативный поворот в жанре градостроительства. Используя передовые экотехнологии, вы превратите пустынные, бесплодные пустоши в процветающие, яркие экосистемы. Почва будет очищена, океаны очищены, деревья посажены, а дикая природа вновь появится, когда вы превратите мертвый мир в живой, а затем очистите все и оставьте без каких-либо следов вашего пребывания там.

В игре есть четыре очень разных, воспроизводимых, процедурно генерируемых биома, включая вулканические ледники, разрушенные города и тропические острова. Каждый из них имеет свой уникальный сложный климат, геологию, флору и фауну. Создавайте болота, тропические леса, реки и многое другое и наблюдайте, как сухой, потрескавшийся ландшафт внезапно взрывается жизнью и цветом.

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