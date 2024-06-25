Экологическая стратегия Terra Nil получила крупное контентное обновление

Компания Free Lives выпустила новое обновление для игры Terra Nil на ПК и мобильных устройствах (через Netflix). Оно добавляет несколько новых уровней и зданий, а также переделывает карту мира и систему диких животных.

Среди пяти новых уровней - Polluted Bay, где загрязненная река сделала ландшафт непригодным для жизни, и Scorched Caldera, вулканический кратер. В первом случае очистка будет сложной из-за того, что земля разделена рекой, а во втором игрокам предстоит превратить кратер в пресноводное озеро.

К счастью, в вашем распоряжении девять новых зданий, которые помогут справиться с этими задачами, и полностью 3D-карта, позволяющая более детально рассмотреть окружающую среду. В системе дикой природы появились новые виды, такие как ягуар, у которых теперь "более глубокий набор" потребностей, которыми нужно управлять.