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Terra Nil 28.03.2023
Стратегия, Инди, Строительство
6.8 31 оценка

Экологическая стратегия Terra Nil получила крупное контентное обновление

butcher69
Новости

Компания Free Lives выпустила новое обновление для игры Terra Nil на ПК и мобильных устройствах (через Netflix). Оно добавляет несколько новых уровней и зданий, а также переделывает карту мира и систему диких животных.

Среди пяти новых уровней - Polluted Bay, где загрязненная река сделала ландшафт непригодным для жизни, и Scorched Caldera, вулканический кратер. В первом случае очистка будет сложной из-за того, что земля разделена рекой, а во втором игрокам предстоит превратить кратер в пресноводное озеро.

К счастью, в вашем распоряжении девять новых зданий, которые помогут справиться с этими задачами, и полностью 3D-карта, позволяющая более детально рассмотреть окружающую среду. В системе дикой природы появились новые виды, такие как ягуар, у которых теперь "более глубокий набор" потребностей, которыми нужно управлять.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mega Therion

"Free Lives", "Netflix" - пахнуло дермецом...

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