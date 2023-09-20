Создатели Terraria осуждают новую политику Unity и жертвуют более 200 000 долларов на другие игровые движки ©

В знак протеста против неоднозначных изменений в тарифах на игровой движок Unity разработчик Terraria компания Re-Logic планирует пожертвовать по 100 000 долл. на два альтернативных варианта с открытым исходным кодом, а в дальнейшем ежемесячно делать пожертвования "на будущее".

"Команда Re-Logic с интересом и грустью следит за недавними событиями вокруг Unity", - говорится в заявлении студии в Twitter. "Утрата ранее лидирующего и удобного игрового движка темными силами, которые негативно влияют на большую часть игровой индустрии, мягко говоря, огорчила нас. Хотя лично мы не используем Unity (за исключением некоторых элементов на наших консольных и мобильных платформах), мы считаем, что не можем сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как эти хищнические шаги предпринимаются в отношении студий повсюду".

Далее в заявлении в весьма недвусмысленных выражениях осуждаются недавние действия Unity. Если говорить более конкретно, то Re-Logic заявляет, что она пожертвует по 100 тыс. долл. на открытый движок Godot Engine и FNA, причем ежемесячные пожертвования в размере 1 тыс. долл. будут продолжаться, похоже, бесконечно. Terraria - одна из самых успешных инди-игр всех времен, так что у разработчиков, несомненно, есть на что поживиться.

Если вы не поняли, о чем шла речь до этого момента, то Unity - это игровой движок (по сути, базовое программное обеспечение, используемое для разработки игр), который стал одним из самых популярных вариантов на рынке, особенно для инди-разработчиков. На этом движке работают многие игры, от Pokemon Go до Slay the Spire, поэтому, когда Unity предложила внести изменения, предусматривающие взимание платы с разработчиков при каждой установке игры, реакция была быстрой и громкой. Теперь Unity заявляет, что вносит изменения в эту политику, но пока не уточняет, что это за изменения.

"Мы безоговорочно осуждаем и отвергаем недавние изменения в TOS и тарифах, предложенные Unity, а также то, каким нечестным способом они были внедрены", - говорится в сегодняшнем заявлении Re-Logic. "Больше всего огорчает легкомысленная манера, с которой многолетнее доверие к Unity было отброшено в сторону ради очередного способа надавить на издателей, студии и геймеров. То, что этот шаг был совершенно ненужным, переводит ситуацию в категорию трагедии - поучительная история, которую индустрия еще не скоро забудет".