Езда по бездорожью в новом трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown

Вы получили приглашение от Radiant — тайной организации, которая устраивает самые роскошные и эксклюзивные гонки на планете. Вы отправляетесь на остров Гонконг — место, где сбываются мечты. Здесь вы сможете жить в шикарном доме, ездить на самых дорогих и красивых машинах и соревноваться с лучшими гонщиками в мире. Ваша цель — стать чемпионом Solar Crown — престижного турнира, который определит, кто из вас достоин звания лучшего.

Но не думайте, что это будет легко. Вы должны выбрать свою сторону в конфликте между двумя кланами: Sharp и Street. Вы должны быть верны своему клану и помогать ему побеждать в разных гонках и заданиях.

В Test Drive Unlimited: Solar Crown у вас есть возможность наслаждаться красотой острова Гонконга, который воссоздан в полном масштабе. Вы можете ездить по 600 километрам дорог, которые проходят по различным ландшафтам: от городских джунглей до пляжей, от гор до деревень. Можно исследовать остров в своём темпе или принимать участие в разных событиях, которые будут происходить на нём.