Езда по бездорожью в новом трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown - это все о роскоши и езде на шикарных автомобилях по улицам Гонконгу, или, по крайней мере, в основном об этом. На самом деле у Гонконга есть и более грязная сторона, и во время сегодняшней выставки Nacon Connect мы получили новый трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown, который демонстрирует более суровое бездорожье игры и некоторые из ее более тяжелых транспортных средств, включая грузовики, внедорожники и многое другое.
Те, кто смотрел новый трейлер, возможно, заметили отсутствие пыли и грязи, которую поднимают автомобили, но разработчики игры обещают, что это будет добавлено позже...
Более наблюдательные из вас заметят отсутствие эффектов частиц, особенно пыли и брызг на гравийных дорогах. Мы все еще работаем над интеграцией и оптимизацией этих эффектов. Это важный элемент погружения в атмосферу бездорожья, но в то же время требовательный к ресурсам и производительности. Наша текущая цель — найти оптимальный баланс между эффектами частиц и производительностью, обеспечив при этом плавность игрового процесса. Хотя с помощью KT Engine мы можем отображать длинные пылевые шлейфы, как в играх WRC, масштаб острова Гонконг и ресурсы, необходимые для отображения других игроков и детализированного окружения, означают, что в TDUSC это гораздо более сложная задача.
Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет на PC, Xbox Series X/S и PS5 в 2024 году. Конкретная дата выхода еще не объявлена, но KT Racing обещает, что игра находится на финальной стадии, и сейчас основное внимание уделяется обеспечению стабильной работы серверов, чтобы реализовать в игре онлайновый MMO-подобный подход.
ну почему опять этот плеер тупит,что с вами playground?
А че пыли нет при езде по бездорожью?
Потому что высокотехнологичная игра
Спасибо что показали вид с руля, показали дома, гараж о котором мечтал, роскошь, возможность ходить по магазинам. Думаю игра разочарует .
Физика машин осталась на уровне tdu 1
Стерильные гонки по вакуумному "бездорожью".