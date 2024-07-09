Создатели TDU: Solar Crown прокомментировали провальную демоверсию

Студия KT Racing наконец решила прокомментировать провальную демо-версию Test Drive Unlimited: Solar Crown, которая стала доступна в июне. Создатели уверяют, что сделали большой шаг вперед в оптимизации, но в то же время преподносят плохие новости консольным игрокам.
Студия KT Racing несколько недель молчала, обрабатывая данные, собранные из игры, которую опробовали более 250 000 человек, и ответы игроков в опросе, подводящем итоги испытаний, — пока наконец не опубликовала заметку, пытающуюся потушить бушующее пламя.
Прежде всего они заверили, что демо-версия основана на старой версии игры. В ней не отражено текущее состояние работ по оптимизации и не учтены некоторые важные достижения в этом деле, а вопрос производительности создатели поставили на первое место и борются с ним в поте лица. Ожидается, что требования к оборудованию, указанные для пробной версии, будут дополнительно снижены перед запуском. К стабильности сервера — второй ахиллесовой пяте игры — разработчик также относится серьезно.
Они также сообщили, что TDU: Solar Crown будет работать на PS5 и XSX со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p или 30 кадров в секунду при разрешении 1440p. Для сравнения: Forza Horizon 5 может добиться 60 кадров в разрешении 4K на консолях Microsoft.
В августе пользователи консолей смогут принять участие в бета-тестировании (подробная информация об условиях участия пока не предоставлена) и увидеть, как на самом деле работает игра на их платформах.
Как раз таки демо версия и нужна что бы показать свой самый готовый и отполированный кусок , что бы пользователь готов был купить фулл.
ну да ты прав, но это была не демка, а тестовый клиент, что бы проверить нагрузку на сервера! но и при таком раскладе, надо было выкладывать последний билд!
На этом движке даже гонки UE5ищны, как можно ждать это вообще? Лучше скачайте гранд туризму 5 эмулятор либо миднайт клаб ла на ксении, графика в разы лучше, не говоря уже о физике. Физику видимо разрабы в школе не проходили.
Увы, если будет онлайновой парашей то...
Участвовал в тестировании, обычная гоночка проходняк. Под неё хорошо аудиокниги слушать)
Потому что - гладиолус?!)))))
Опять эта ложь про "старый" билд, у студии разработчика потолок делать небольшие дешевые гоночки, чем они и занимались, но нет, нужно прыгнуть выше головы, чтобы приземлиться в лужу.